Главный пропагандист Путина боится ехать в Донецк

Владимир Соловьев, который является главным пропагандистом в России, в прямом эфире своей программы, выходящей на телеканале «Россия 1», отказался от посещения оккупированных территорий Украины в сопровождении политолога Андрея Окары. Как передает replyua.net, об этом на своей в Facebook-странице написал политический эксперт Сергей Запорожский.
«Соловьев предложил Андрею Окаре отправиться в «ДНР», чтобы «все самому увидеть», гарантируя безопасность своим авторитетом, который он завоевал у дебилов, приезжающим к нему на программу из «ДНР». Окара предложил поехать вместе. И вдруг Соловьев отказался, отметив, что «у нас разные задачи», — пишет Запорожский. Он также считает, что отказ «рупора Кремля» можно объяснить страхом перед возможными санкциями.
«Вова прав. Поездка к «братьям» в «ДНР» может лишить возможности посещать домик на озере Комо в Италии. Вове известно, где кончается здравый смысл. Вова никогда не рискнет шенгеном. Потому что шенген — это жизнь Вовы. И рушить ее из-за каких-то «восставших» дебилов Вова явно не будет», — считает политолог.