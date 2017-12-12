Журналист: «Этот сценарий может пригодиться в 2024 году, если Путину хватит силенок»

Большой сюрприз – Путин будет баллотироваться на шестой срок, а народ еще сомневался! Поэтому не нужно теперь говорить о легитимности срока, и такой сценарий вполне возможен и в 2024 году, если Владимиру Путину хватит силенок и здоровья, ведь тогда ему будет уже больше семидесяти лет.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Евгений Киселев, российский журналист. «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности, торжества серости и жизни «по понятиям». Еще шести годам, на протяжении которых Россию не ждет ничего, кроме регресса, архаики, все возрастающего отставания от остального мира, семимильными шагами идущего в будущее», - пишет Киселев, обращаясь к простому народу. По его словам, элитная тусовка продолжит крутиться в колесе «путинского безвременья».
Журналист подчеркнул, что простой народ даже не представляет, что есть прямая зависимость между честными выборами, демократией, разделением власти и ее сменяемостью, независимыми судами и свободой прессы, и уровнем благосостояния людей, качеством медицины и образования.