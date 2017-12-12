Каспаров пояснил, в чем суть основной неудачи Путина в Украине

В интервью журналистам «Радио Свобода» российский оппозиционер и мировой чемпион по шахматам Гарри Каспаров заявил, что Владимир Путин не до конца смог реализовать сценарий вторжения своих войск в Украину, передает replyua.net. По его словам, если с аннексией Крыма никаких проблем у главы Кремля не было, так как незаконная оккупация украинского полуострова была проведена быстро, а украинская власть из-за событий на Майдане не была готова к такому раскладу сил, то намерения расчленить Украину и создать мифическую «Новороссию» завершились полным провалом.
«Уже была готова карта «Новороссии», и тот факт, что этот план ее создания и фактически ликвидация украинского государства, он целиком провалился, свидетельствует о том, что, безусловно, план удалось только частично реализовать», - сказал Каспаров.
Вместе с тем, политик уверен, что «отвоеванные» Путиным территории Донбасса – это анклавы, напоминающие язву на политическом теле Украины, хотя для главы российского государства они стали большой обузой, «потому что никаких шансов на расширение этих анклавов нет».