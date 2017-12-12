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Журналист: «Единственный реальный вариант для РФ – это зимбабвийский сценарий»

Журналист: «Единственный реальный вариант для РФ – это зимбабвийский сценарий»
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что он выдвигается на очередной президентский срок, сообщает replyua.net.

«Народной революции в России быть не может: за последние 10 лет Путин убил, посадил и выгнал из страны практически всех потенциальных лидеров протеста. Поэтому единственным жизнеспособным вариантом в России может быть зимбабвийский сценарий. Проще говоря, влиятельные люди из окружения диктатора должны поймать его, изолировать и поговорить. Ему нужно объяснить одну простую вещь: либо он по-хорошему немедленно покидает свой пост, либо покидает его по-плохому - с судом и тюрьмой или даже с внезапным сердечным приступом. Ну а потом, кто-то из заговорщиков становится новым президентом», - считает корреспондент. Однако, по его словам, для реализации сценария необходимо огромное недовольство элиты, и оно уже имеется, также нужны и ресурсы, но их не хватит, поскольку Путин ответит охраной и армией.

Также Яковина считает, что надо заручиться недовольством москвичей, а оно есть – в столице у Путина самый низкий рейтинг. «Сейчас такой сценарий кажется фантастическим. Однако еще год назад никто и подумать не мог, что зимбабвийский президент Роберт Мугабе будет смещен с поста собственными соратниками», - добавил журналист.
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