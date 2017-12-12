Каспаров: «Украинский сценарий развернулся не по плану Путина»

Ситуация в Украине разворачивалась не совсем по тому сценарию, на который рассчитывал Владимир Путин. Как информирует replyua.net с ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказал Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер.
«Если аннексия Крыма прошла достаточно успешно с точки зрения Путина, все было сделано быстро, Украина явно не готова к такому повороту событий, в этот момент занятая Майданом, не сопротивлялась, то попытка расчленения Украины и создание «Новороссии», о чем Путин заявил, это, мне кажется, очень важно отметить, что это было заявление диктатора, это было растиражировано», - отметил Каспаров.
По его словам, уже даже подготовили карту «Новороссии», и план по фактической ликвидации Украины, как государства, провалился, поэтому можно говорить о том, что сценарий был реализован лишь частично. Оппозиционер добавил, что в планы входила оккупация сразу десять украинских областей – от Луганска до Донецка, с выходом к Приднестровью, но РФ удалось захватить только Донецкую и Луганскую области.