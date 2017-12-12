Пушков засомневался, что экспедиция США долетит до Луны: «Они используют двигатели РФ»

Так, в своем «Твиттере» Алексей Пушков написал, что Соединенные Штаты Америки могут испытать трудности во время отправки на Луну экспедиции. Он отметил: «На Луну хотят возобновить полеты? Замечательно. Только как американцы туда хотят долететь без ракетных двигателей? Ведь даже до МКС они не могут добраться без наших».
Как известно, 11 декабря лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение, которое предусматривает возобновление программы по исследованию спутника Земли – Луны. Также Трамп заявлял, что США сделали невероятно важный шаг, который будет способствовать возвращению американских астронавтов на Луну. Он сказал: «В нынешнем случае мы не только на Луне наш флаг оставим и след, но так же и будем создавать основу для дальнейшего полета на Марс и, возможно, после даже во многие другие миры». В свою очередь в Российской Федерации такую информацию восприняли очень негативно, заявив, что без российских двигателей для ракет США не смогут добраться не то, что до Луны, но и до МКС.