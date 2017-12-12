Пушков оригинально прокомментировал решение Трампа возобновить полеты на Луну

Алексей Пушков, российский сенатор, прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возобновят программу по исследованию Луны и Марса. Сенатор отметил, что он сильно сомневается в том, что американские астрономы смогут высадиться на Луне. Как информирует replyua.net, об этом Пушков написал на своей странице в Твиттере.
«Возобновление полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут», - написал сенатор из России. Накануне американский глава подписал распоряжение о возобновлении программы исследования спутника Земли. «Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы… означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований», - рассказал президент США после подписания документа.
Также он отметил, что после покорения Луны американцы отправятся на Марс. Нужно отметить, что эксперты неоднократно ставили под сомнение высадку американцев на Луне и отмечали, что это «хорошо снятый фильм».