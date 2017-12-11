В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Сегодня российская пропаганда устроила настоящий праздник на телевидении, словно опять кто-то отмечает 9 мая. Все празднуют победу над террористами в Сирии. Еще все рады, что Путин отдал третий приказ за последние два года выводить войска из этой страны. Про первые два указания не вспоминают, словно не было никаких больше указов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк.
Он отмечает, что на экране российские самолеты, солдаты и синхроны Путина по пять минут. Гордость распирает, ну или должна распирать, всех. Критическое мышление не приветствуется. Сказали, бомбили террористов, значит, так оно и есть. Тем более давно известно: человек, погибший от русской бомбы автоматически становиться террористом.
Блогер подчеркивает, что никто не говорит о цене «триумфа», не рассказывают о цене войны в деньгах и молчат о количестве погибших российских граждан, а туда отправили не только военных, но и наемников из частных военных компаний. Никого этого не интересует. Также российское общество было равнодушно к потерям своей страны на Донбассе. Погибших списывают в архив и идут дальше, действуют как пресс, чтобы ему противостоять нам надо действовать вместе, всем.