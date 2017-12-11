Будет много крови: на КремльТВ известный сепаратист напугал Украину

Глава «Союза левых сил» и экс-руководитель Госфинуслуг Василий Волга считает, что в Украине произойдет социальная революция, которая может завершиться «большим кровопролитием» Как передает replyua.net, с таким маразматическим заявлением Волга выступил в прямом эфире пропагандистского ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 10 декабря. «Украина оказалась на пороге революции социального плана. К сожалению, и беда, и трагедия, и кровь может быть большая в Украине, если это будет национал-социалистическая революция», - сказал он в своем комментарии марша сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Что по этому поводу скажут люди? В националистических батальонах старшие товарищи делятся с младшими, что они получили от грабежа Киева в 2014 году, грабежа Донбасса... Посмотрите на знамена сейчас! Национализм достиг невероятных размахов», - сказал политик, известный своими пророссийскими взглядами.
Волга считает, что нужно очень серьезно отнестись к угрозам воюющего на Донбассе нардепа Дмитрия Яроша, который сказал, что все, кто имеет отношение к расшатыванию ситуации в Украине «умоются кровью», если не прекратят идти по избранному пути.