Хакер из Урала на суде заявил о причастности к взлому переписки Клинтон по приказу ФСБ

Проживающий в российском Екатеринбурге хакер Константин Козловский, который является одним из основных обвиняемых по делу группы Lurk, сообщил о своем участии под контролем ФСБ во взломе Национального комитета Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания Козловский сделал в ходе заседания Мосгорсуда 15 августа, где проходило рассмотрение вопроса о продлении ему меры пресечения, информирует The Bell. Содержание протокола и аудиозаписи Козловского состоялось 2 на его странице в соцсети Facebook. Информация о подлинности аккаунта Козловского, а также о документах, была подтверждена двумя источниками.
В Facebook Козловского в августе за день до заседания суда было выложено копию письма, датированного 1 ноября. В тексте письма, имя адресата которого не указывается, Козловский сообщил о совершенных атаках на Национальный комитет по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».
Спустя некоторое время, передает The Bell, обвиняемый сообщил, что под псевдонимом «Илья» куратором его деятельности был майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Козловский также вспомнил бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.