Путин в Сирии объявил о победе и выводе войск РФ

Так, на авиационной базе Владимира Путина встречали президент Сирии Башар Асад, командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, а также глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. В свою очередь Путин, выступая перед военными, заявил: «Главе Министерства обороны РФ, начальнику Генштаба приказываю: начать вывод группировки российских войск в пункты, где они постоянно дислоцируются». Согласно словам российского лидера, решение о возвращении в РФ коснется большой части военной группировки.
Также Путин отметил: «За два с лишним года ВС РФ вместе с армией Сирии победили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В связи с этим я принял решение: российский военный контингент, его значительная часть, которая находится в Сирии, возвращается в Россию, домой». Обращаясь к военным, Путин заявил: «Вы возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, детям, женам, друзьям победителями. Родина вас ждет, друзья. В добрый путь. Благодарю за службу». Но что интересно, что Путин при этом не уточнил ни конкретных дат по выводу войск РФ, ни их количество.