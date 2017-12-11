Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Сегодня, 11 декабря, глава российского государства Владимир Путин посетил российскую базу Хмеймим в Сирии и дал приказ вывести войска, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». «Главе министерства обороны, руководителю Генерального штаба даю приказ начать выводить российскую группировку войск в пункты их постоянной дислокации», - сказал глава Кремля в ходе выступления перед российскими военными. Российский президент добавил, что войска его страны домой возвращаются с победой.
«На протяжение двух с небольшим лет Вооруженным силам России вместе с сирийской армией удалось разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов. По этой причине я принял решение: значительная часть российского воинского контингента, который в настоящее время находится в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», - цитирует заявление президента РФ ТАСС.
Вместе с тем, подчеркивается, что в Хмеймиме Путина встретили президент Сирии Башар Асад, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.