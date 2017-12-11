Сотник: «Изнасилование мертвой России 18 марта превратят в праздник. Демону Путину мало убить страну»

Так, Сотник написал: «Изнасилование мертвой Российской Федерации 18 марта 2018 года превратят в праздник. Демону Владимиру Путину мало убить государство. Ему еще необходимо над трупом надругаться. Путин не уходит, он желает на похороны остаться. А потом еще и на поминки. Танцуют все!».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с работниками предприятия «ГАЗ», состоявшейся 6 декабря в Нижнем Новгороде, объявил о своем решении баллотироваться в президенты России на предстоящих выборах в марте месяце 2018-го. Спустя несколько дней после этого, спикер Кремля Дмитрий Песков, давая ответ журналистам на вопрос о преемнике российского президента в 2024 году, сказал, что Владимир Путин является самым сильным кандидатом в президенты России на предстоящих выборах. Также он подчеркнул, что уровень поддержки Путина, который он имеет, для его оппонентов просто недоступен.