Российская армия на Западе получит новейшие «Буки»

Уже в ближайшую среду, 13 декабря, новые зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» будут переданы для пользования бригады из состава 20 общевойсковой армии Российской Федерации, дислоцирующейся на территории Курской области. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили журналисты «Интерфакса» сославшись на данные штаба Западного военного округа России.
«После того, как завершится разгрузка железнодорожного эшелона, новейшие ЗРК «Бук-М3» противовоздушной обороны (ПВО) армейского звена пройдут многокилометровый путь к месту постоянного расположения», – идет речь в тексте сообщения пресс-службы Западного военного округа. В том числе, «Буки» будут перемещаться в населенный пункт Маршала Жукова в Курской области – пункт постоянного размещения соединения ПВО ЗВО.
ЗРК «Бук-М3» производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» представляет собой мобильный комплекс средней дальности. «Бук-М3» дает возможность перехватывать фактически всю номенклатуру крылатых ракет, аэродинамических целей. На пусковой установке находятся 12 ракет, на самоходной огневой установке – 6 ракет.