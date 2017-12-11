Российские пользователи обрушились с гневной критикой на Ротару

Россияне обвиняют Софию Ротару, украинскую певицу, в «пособничестве украинским карателям». Как сообщает replyua.net, ранее издание «Комсомольская правда» опубликовало материал об артистке, который вызвал волну критики среди пользователей.
«Еще более молодая и стройная, чем минувшим летом, когда все на фестивале в Баку восхищались формой 70-летней юбилярши, София Ротару поет новую песню. Судя по всему, София Михайловна прилетала в Россию на съемки новогодних огоньков», - писали российские журналисты. Впрочем, выступление Ротару в РФ не вызвало радости у большинства российских пользователей. «И чего все бандеровки теперь ломятся в Россию?», «Бедная Ротару. В почтенном возрасте надо отдыхать, а у нее орава на шее сидит, поэтому старушка и перетягивает физиономию, чтобы с голоду не подох сын со своим семейством», «Обалдеть, она же спонсор АТО, сама неоднократно говорила. Живя в Крыму, российское гражданство не хочет брать, о России только плохое говорит, кто ее сюда приглашает?».
Более того, россияне обрушились с критикой и на тех, кто приглашает певицу в Россию. «Эта престарелая пособница АТО? Совсем уже Эрнст из ума вышел, давайте еще позовем Приходько и эту, которая себя сжечь обещала», - отметил один из пользователей.