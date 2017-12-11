«Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке»: Кадыров гневно высказался о словах замминистра

Накануне, 10 декабря, чеченский лидер Рамзан Кадыров дал свою оценку заявлению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о необходимости «раздробить Россию на части». Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление Кадыров распространил через свой канал в Telegram. Следует напомнить, что, по мнению Туки, украинско-российские отношения должны быть исключительно прагматичными, а Украина должна перед собой поставить задание «раздробить Россию на части».
«Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке! По-другому я не могу объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки», – написал Кадыров.
Более того, Кадыров считает, что фразу Тука «нельзя оставлять без реакции» так как она якобы содержит «самую затаенную мечту президента Порошенко и других антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины». Глава Чечни также уверен, что ни Украина, ни США и Европа распада России не дождутся.