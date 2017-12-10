МОК уличил власти России в шпионаже

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Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид во время интервью Aargauer Zeitung заявил, что власти Российской Федерации пытались вести слежку за дисциплинарной комиссией МОК, которая расследовала обвинения в систематическом обвинении допинга российским спортсменам, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Немецкую волну».Так, бывший министр обороны Швейцарии и ее же экс-президент указал: «Однако перед тем как к работе приступать, мы предпринимали меры безопасности». В том числе, согласно его словам, члены комиссии выполняли свою работу за компьютерами, не подсоединяясь к Интернету. Также члены комиссии не брали с собой на заседания электронные устройства, опускали наружные жалюзи и даже проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств. Шмид заявил: «Мы не хотели попасться на своей наивности».Также Шмид добавил, что в ходе одной из проходивших конференций Всемирного антидопингового агентства в одном отеле с делегацией Международного олимпийского комитета поселились сотрудники спецслужб Российской Федерации. Глава МОК отметил: «Тогда нам и стало понятно, что мы являемся конкретной целью атаки».