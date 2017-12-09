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Трамп поддержал ввод новых антироссийских санкций

Трамп поддержал ввод новых антироссийских санкцийВведение новых антироссийских санкций со стороны США было поддержано президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Как информирует replyua.net, ссылаясь на «Голос Америки», введение новых санкций против РФ планируется из-за нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу тридцать лет тому назад.

В свою очередь источники в администрации подтвердили изданию Politico, что новый санкционный пакет против российских предприятий и компаний, которые связаны с разработкой новых ракетных технологий, поручено Министерству торговли США. Помимо того, Пентагон получил распоряжение начать работу над созданием нового типа крылатых ракет.

Как стало известно в ноябре месяце, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация намерены провести в ближайшее время заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД. Напомним, в минувшую пятницу Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором опровергнул обвинения Кремля в том, что Белый дом нарушает условия соглашения.
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