Трамп поддержал ввод новых антироссийских санкций

В свою очередь источники в администрации подтвердили изданию Politico, что новый санкционный пакет против российских предприятий и компаний, которые связаны с разработкой новых ракетных технологий, поручено Министерству торговли США. Помимо того, Пентагон получил распоряжение начать работу над созданием нового типа крылатых ракет.
Как стало известно в ноябре месяце, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация намерены провести в ближайшее время заседание специальной контрольной комиссии в рамках выполнения Договора РСМД. Напомним, в минувшую пятницу Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором опровергнул обвинения Кремля в том, что Белый дом нарушает условия соглашения.