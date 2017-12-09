Песков анонсировал победу Путина на президентских выборах в РФ в 2018-м

Песков отметил: «Такие размышления аналитиков являются стандартными, которые набили оскомину и не имеют нужды в комментариях. Да, действительно, Владимир Путин – это самый сильный кандидат. Кроме него будут и другие кандидаты, однако более всего шансов имеет именно Путин. А тот уровень поддержки, который сегодня он имеет, для других кандидатов недоступен». В это же время он отметил, что тема борьбы за право стать преемником Владимира Путина – «это хлеб аналитиков, и этим занимаются они».
Как ранее уже сообщалось, Владимир Путин о своем решении баллотироваться в президенты России в предстоящих выборах в марте 2018-го объявил во время встречи с работниками «ГАЗ», которая состоялась 6 декабря в Нижнем Новгороде. Тогда он подчеркнул, что «лучшего повода и лучшего места» для объявления об этом нет.