В России жалуются, что их «кинули» на деньги украинские политики

Экс-заместитель председателя «совета министров ДНР» Александр Бородай в своем интервью пожаловался, что Россия годами платила огромные деньги украинским политикам, которые продвигали идеи, которые диктовала Москва, в частности, что касается Крыма, вступления в НАТО и ЕС, а в итоге те же украинские политики оказались хитрее Кремля, кинули его. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и журналиста Дениса Казанского.
Блогер отмечает, оказывается, вся эта агитация за «русский мир» и за Таможенный союз, все эти россказни о том, что сближение с Россией соответствует нашим интересам, памятники жертвам УПА, георгиевские ленточки, антифашистские митинги – все это было на самом деле не искренне, а за большие деньги. «Большой привет всем избирателям «Оппозиционного блока», который, по всей видимости, просто проникся такой любовью в России за деньги», – написал Казанский.
По его словам, результат такой политики оказался предсказуем. Россияне нашли в Украине самых продажных и беспринципных политиков, готовых продать родину за деньги, а теперь жалуются, что эти предатели в итоге предали и их тоже. Странно, что могло произойти иначе.