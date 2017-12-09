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Скандальное заявление Трампа о Второй мировой вызвало истерику в России

Скандальное заявление Трампа о Второй мировой вызвало истерику в России
В ходе выступления перед группой своих сторонников во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская нация завоевала победу в двух мировых войнах, а также поставила на колени коммунизм, передает replyua.net со ссылкой на информацию журналистов телеканала Fox Business. «Мы являемся нацией, вырывшей Панамский канал, выигравшей две мировые войны, отправила человека на Луну и поставившей коммунизм на колени», — сказал Трамп.

Реакция российских властей на эти слова появилась быстро – в Москве успели обвинить лидера США в невежестве. В частности, на своей Facebook-странице Франц Клинцевич, занимающий должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне, высказал свое мнение по данному поводу:

«Пускай меня простит Дональд Трамп, однако его заявление о победе США в двух мировых войнах очень похоже на стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!» Я не могу сказать, чего больше в этом заявлении — невежества или хвастовства. Удивительно, что американский президент ещё не рассказал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона».

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