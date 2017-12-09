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Скончался Леонид Броневой

Скончался Леонид Броневой
На 89-ом году жизни скончался Леонид Броневой, российский актер, Народный артист СССР, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. О смерти артиста рассказал Марк Варшавер, директор московского театра «Ленком». «Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», - поделился с журналистами директор театра.

О дате прощания и похорон близкие артиста объявят чуть позже. В последние годы Броневой сильно сдал, однако, несмотря на проблемы со здоровьем, нередко появлялся на публике. Броневой является уроженцем Киева. Когда началась война, он вместе с родителями эвакуировался в Казахстан, и там окончил театрально-художественный институт. Через несколько лет артист перебрался в российскую столицу, окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко, но потом в Москве не остался и несколько лет работал в театрах Воронежа, Иркутска и Грозного. В 1961 году он вновь приехал покорять Москву.

Сначала работал в театре на Малой Бронной, а последние тридцать лет служил «Ленкому». На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Броневой снялся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и многих других.
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