Журналист: После выборов Путин захочет избавиться от Донбасса и Крыма

Известный украинский журналист Виталий Портников в своей статье для «Крым.Реалии» пишет, что после того, как в России в следующем году состоятся президентские выборы, главе Кремля Владимиру Путину нужно будет серьезно подумать, как можно избавиться от Донбасса и Крыма таким образом, чтобы его соотечественники оценили, как «победу», передает replyua.net. По мнению публициста, для российского лидера аннексированный полуостров стал обузой.
«Образ Путина-собирателя земель, Путина времен «крымской речи» должен был стать главным в ходе предвыборной агитации президента. Хочу напомнить – выборы специально были перенесены на дату, которая должна была напомнить россиянам о том, что «Крымнаш» ... Но сейчас ни о каком Крыме речи нет… Крым перестал «работать», а образ собирателя земель померк», - считает Портников.
Кроме того, обозреватель добавил, что незаконно оккупированный полуостров – несмотря на всю его «сакральность» – сейчас уже мало интересует рядовых россиян, «да и самого Путина, кажется, не интересует». «Вообще лучше будет не вспоминать ни о каком Крыме и предоставить возможность друзьям Ротенбергам разбогатеть на строительстве пресловутого моста – вдруг, поделятся!», - пишет журналист.