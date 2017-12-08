Причиной выброса Рутения-106 над Уралом и Европой был спутник, который запустил кто-то из недоброжелателей РФ?

Виной выброса Рутения-106, выявленного в сентябре в воздухе над Уралом и Европой, все-таки стал спутник, а не российское ПО «Маяк». К такому выводу пришла специально созданная российская Межведомственная комиссия. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Андрея Плахонина.
Он отметил, что в том же заключении члены комиссии признались, что ни членам этой комиссии, ни кому бы то ни было еще в мире, не известны прецеденты использования Рутения-106 в спутниках – из-за быстрого распада использовать его на орбите экономически нецелесообразно, пришлось бы спутники чаще, чем раз в год менять.
Политолог отмечает, вот и получается, что, если источником Рутения-106 действительно был спутник, значит, его кто-то специально запустил. Без сомнения, чтобы таким образом опорочить Россию и вот тут открываются безграничные просторы для фантазии, кто на нашей планете мог пойти на такую астрономической цены антироссийскую провокацию. Вариантов может быть очень много, потому что Россия многим дорогу перешла.