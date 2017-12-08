Жириновский об отстранении РФ от участия в Олимпиаде: «Нам мстят за 1945 год»

Глава российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы заявил, что отстранение олимпийской сборной России от участия в зимних олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхане является местью за 1945 год, передает replyua.net со ссылкой на «Дождь».
«Нам мстят за 45 год. У них нет побед. И в спорте у них нет побед. Нам хотят отомстить за сто лет назад, когда мы отказались платить долги, когда мы предали своих союзников — Британию и Францию. Все это идет оттуда», — заявил Жириновский.
Как уже сообщалось, члены исполнительного комитета Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне (Швейцария) приняли решение о приостановлении членства Олимпийского комитета Российской Федерации в организации и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. У «чистых» российских спортсменов все же будет возможность выступить на соревнованиях, однако только под нейтральным флагом. Тем временем, глава Кремля Владимир Путин завил, что Россия не прибегнет к бойкоту игр, чем вызвал гнев у своих соотечественников.