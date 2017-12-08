Россия готовит для Донбасса «новогодний конвой»

К Новому году Российская Федерация намерена отправить на оккупированные территории Донбасса очередной конвой с 300 тысячами подарками. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «РИА Новости» заявил Сергей Щетинин, занимающий должность заместителя руководителя общероссийской организации «Российский союз спасателей». По его словам, вместе с сотрудниками МЧС будет создан отдельный конвой от комитета Совета Федерации, состоящий из детских подарков.
«Мы это делаем каждый год, наш новый конвой будет частью колонны МЧС», - заявил Щетинин после заседания комитета «общественной поддержки жителей юго-востока Украины» в Совфеде Российской Федерации. С его слов, всего этих подарков будет 3,5 тысячи.
Как уже сообщалось, на протяжение последних трех лет Россия не прекращает поддерживать боевиков на востоке Украины и на постоянной основе посылает им помощь, в частности, в виде «гуманитарных конвоев». При этом сотрудники украинских пограничных служб не имеют возможности проверить их содержание. Согласно сложившейся тенденции, после каждого «гумконвоя» на Донбассе обостряются боевые действия.