В РФ уничтожили завод, на котором производили «Боярышник»

В расположенном в российском городе Беслане был демонтирован завод, нелегально производивший косметические лосьоны, употребление которых чревато летальными последствиями, передает replyua.net. Согласно информации пресс-службы Росалкогольрегулирования, преимущественно на заводе выпускали «Боярышник», «Хлебный» и «Березовый», в котором содержится не менее 75% этилового спирта.
О том, что в АЛТ-Косметик» нелегально производится содержащая спирт продукция, стало известно в июле минувшего года на мероприятиях, которые проводило межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу. Правоохранители обнаружили более 93 тыс. бутылок косметических лосьонов, свыше 70 тысяч литров жидкости с содержанием спирта, а также автоматическая линия розлива и емкостной парк.
Согласно постановлению 16-го арбитражного апелляционного суда ООО «АЛТ-Косметик» привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штраф. Также была уничтожена готовая продукции, сырье, а также технологическое оборудование для ее производства.