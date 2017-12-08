В Москве сняли с показа документальный фильм о Джемилеве

На проходящем в Москве фестивале документального кино «Артдокфест» был снят с показа фильм, рассказывающий о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Как сообщает replyua.net, об этом вчера, 7 декабря, на своей странице в Facebook написал президент кинофестиваля, режиссер Виталий Манский. Он подчеркнул, что организаторы мероприятия не получали каких-либо документов с пояснением данного решения. По мнению Манского, то, что произошло – это самый настоящий беспредел.
Виталий Манский добавил, что новость о том, что фильм убрали после того, как «с некого самого верха» поступил звонок. Сеть кинотеатров «Каро» также вынудили снять с показа фильм о Джемилеве. Режиссер подчеркнул, что «Артодокфест» на такое давление «никогда бы не поддался». Режиссером фильма стал Эрнес Сарыхалилов. Предусматривалось, что киноленту покажут в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, о чем на своей странице в Facebook продюсер фильма и активистка организации «Крым SOS» Тамила Ташева. Кроме того, вне конкурса фильм должны были показать в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
«Темой фильма является борьба Джемилева за возвращение в Крым из ссылки в период СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, которые Джемилев провел в советских лагерях как политический заключенный», — говорится на странице кинофестиваля.