Журналист: Россию никто уже не остановит, у нее просто «слетят» тормоза

В своей статье для издания «Хартия 97» российский журналист Александр Хотц выразил мнение, что никто в мире не способен остановить Российскую Федерацию, так как, если судить по последним событиям, у нее попросту «слетят тормоза», передает replyua.net. «Люди «от сохи» и «от станка» - станут строить мозолистыми руками Россию 21 века, которую «никто не остановит», - с иронией написал он. Кроме того, Хотц уверен, что Россия стройными рядами «движется к концу».
«А вы думали, что Россия 21 века - это технологии, чипы, айфоны, спутники и глобальные коммуникации? Это совершенно не соответствует действительности. Ее представляют токари, вальцовщики, кладовщики и сварщики (при всём к ним уважении), - которые и сварганят нам (прямо в цеху) новый российский смартфон, склепают конкурентый кроссовер, а то и «сбацают» наконец российский компьютер», - написал он.
Отметим, что 6 декабря российский президент Владимир Путин подтвердил свое намерение уже в который раз принимать участие в выборах на наивысший государственный пост. «Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», - заявил Путин.