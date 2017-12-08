Журналист: «Россия заявила о новых претензиях на Донбассе»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге написал о том, что российская сторона заявила о новых претензиях на Донбассе, передает replyua.net.
«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может прекратить работу своих представителей в Совместном центре мониторинга ситуации на Донбассе из-за «невыносимых условий». Что это за условия такие, он не уточнил. Но от себя могу сказать: пока там не было российских войск, в Донецкой и Луганской областях условия были не идеальными, но сносными», - пишет корреспондент. По его словам, условия резко ухудшились после того, как вторглась Россия, и лучшим способом их улучшить остается только вывод российских войск.
Яковина отметил, что, скорее всего, российская сторона занялись этими вопросами неслучайно – скоро в РФ пройдут президентские выборы, а Путин, как известно, любит начинает военные действия перед каждым свои новым избранием. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться еще на один президентский срок. Выборы пройдут в марте следующего года.