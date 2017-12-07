Международный олимпийский комитет поставил ультиматум не спортсменам, а конкретно Путину

Как информирует replyua.net, Международный олимпийский комитет предложил России и лично президенту Путину прекрасный способ сохранить лицо. Если Москва признает свою вину и решение МОК, выполнит все его требования, включая оплату пресловутой экспертизы, российским спортсменам, выступающим под международным флагом, вместе со всеми выигранными ими медалями на церемонии закрытия Олимпийских игр разрешат пройти под флагом своей страны.
Эксперты и спортивные обозреватели отмечают, что точно также было с Индией на играх в Сочи в 2014 году. Владимир Путин вчера дипломатично призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпиаду, но в этом дипломатическом заявлении нет ни капли искренности и правды, поскольку Путин ни за что не развернет свою пропагандистскую машину и не признает, что Россия умеет лгать и нарушать международные законы.
Напомним, что Международный олимпийский комитет официально озвучил свое решение о том, что сборная России не сможет выступать под своим флагом на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях без каких-либо познавательных знаков своей страны.