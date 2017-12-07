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Стали изгоями: Госдума обвинила Путина в подставе с Олимпиадой

Стали изгоями: Госдума обвинила Путина в подставе с Олимпиадой
Виновным в отстранении России от участия в Олимпиаде -2018 является непосредственно глава Кремля Владимир Путин. Как передает replyua.net, такое заявление озвучила депутат Государственной думу РФ Эмилия Слабунова, возглавляющая партию «Яблоко».

«Это решение пускай остается на совести Международного олимпийского комитета, а мы, в свою очередь, должны задать вопрос правительству и президенту своей страны, как на фоне постоянных разговоров о росте российского влияния на мировой арене мы превратились в изгоев, флаг которых не может появиться на самом важном спортивном празднике мира. Путин подставил страну и спортсменов под удар и не имеет морального права вновь выдвигаться в президенты», - приводит цитату Слабуновой пресс-служба партии.

Стоит напомнить, что вчера президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не намерена бойкотировать предстоящие олимпийские игры в южнокорейском городе Пхенчхане, несмотря на то, что рядовые граждане России выступили с соответствующей инициативой. Причиной отстранения российской олимпийской сборной является поощрение Кремлем употребления спортсменами допинга.
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