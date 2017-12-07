Потери армии Путина на Донбассе: появились секретные данные Минобороны России

Всего на протяжение 2014 года из-за участия в войне на Донбассе против сил антитеррористической операции погибли 218 российских военнослужащих. Как передает replyua.net, соответствующие выводы озвучили независимые исследователи Conflict Intelligence Team (CIT) по результатам тендера Минобороны России, сообщает телеканал «Дождь». В CIT такую статистику назвали «аномально» большим количеством, пояснить которое можно участием российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины. Более того, в CIT изучили тендер оборонного ведомства на страхование жизни военнослужащих на ближайшие два года.
В издании считают, что тендер помог рассекретить число человеческих потерь российской армии — с 2012 по 2016 годы по разным причинам умерли 3035 российских военных.
Упомянутый документ, отмечает CIT, содержит сведения об общем количестве застрахованных российских военных. Благодаря ему есть возможность установить фактическую частоту страховых событий, включая и относительную смертность военнослужащих, а также оценить вероятность наступления страховых случаев, иными словами смерти или увечий.