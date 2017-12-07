Ответ за санкции? В России задержан известный американский журналист

Московские правоохранители задержали журналиста из США Майкла Бома, являющегося частым гостем пропагандистских шоу на российских телеканалах, передает replyua.net. Сообщается, что его доставили в полицейское отделение с целью проверки документации, и спустя некоторое время отпустили. Все подробности данного происшествия Бом представил на своей странице в Facebook.
В том числе, журналист подчеркнул, что с ним все в порядке и ничего особенного не случилось. «Не то, что полиция прямо «задержала» меня. Они прибыли ко мне домой и проверили мои документы (визу, регистрацию, паспорт) – «обычная проверка документов иностранцев», как мне сообщили. После этого меня попросили меня проехать с ними в отделение полиции, я так и сделал», – написал он. По данным Бома, уже в отделении его попросили написать какую-то «объяснительную», несмотря на то, что никаких нарушений с его стороны не было. Майкл Бом считает странным то, что полицейские для проверки приехали у нему непосредственно домой.
«Как правило, на улице проверяют документ. Никто мне так и не пояснил причину, по которой я был удостоен чести таким неожиданным домашним визитом. Также я не услышал, почему решили столь целенаправленно проверить именно меня», – пояснил Бом.