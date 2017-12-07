Лавров обратился к ЕС с истерическим заявлением о «русскоязычных украинцах»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил на проходящем в австрийской столице Вене 24-м заседании Совета министров ОБСЕ, в ходе которого обвинил Украину в принятии нового закона об образовании, поскольку он направлен против «миллионов русскоязычных украинцев», передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду». Более того, главный дипломат России заявил, что в Евросоюзе этому вопросу никто не хочет уделять соответствующего внимания.
Сергей Лавров, в частности, назвал ненадлежащей реакцию официального Брюсселя на данный закон, который, по утверждению российского министра, «нарушает международные обязательства Киева». Российский министр утверждает, что новый закон об образовании в Украине направлен против русского языка, который для общения используют «миллионы украинских граждан».
Как уже сообщалось, вчера 11 государств-членов Североатлантического альянса во главе с Германией заявили о своем полном несогласии с действиями официального Будапешта. Напомним, что, подобно Российской Федерации, Венгрия начала угрожать Киеву из-за языкового конфликта, возникшего после принятия Верховной Радой нового закона об образовании.