Эксперт рассказала о выгоде для Путина из-за скандала с Олимпиадой

Принятое решение Международного олимпийского комитета об отстранения российский спортсменов от участия в Олимпийских играх в 2018 году может стать выгодным нынешнему главе Кремля Владимиру Путину, объявившему вчера о планах баллотироваться на наивысший государственный пост в стране. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом сообщила эксперт-международник Юлия Осмоловская. Она уверена, что сам запрет участия делегации России в Олимпийских играх - 2018 может стать фактором для мобилизации электората.
«Отстранение России от Олимпиады – 2018 жители этой страны в целом будут воспринимать в качестве нападения в целом на РФ. То есть, речь идет об еще одном мобилизационном факторе, который Путину как претенденту в президенты это только выгодно», - отметила Осмоловская, подчеркнув, что в истории Олимпийских игр были демарши, когда игнорировали Олимпиаду-1980 в СССР.
Как уже сообщалось, из-за поощрения российской властью употребления допинга спортсменами Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.