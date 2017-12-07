В РФ возбудили уголовное производство против экс-министра обороны Украины

Российский Следком начал расследование уголовного дела против бывшего главы украинского оборонного ведомства и главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, обвинив его в призывах к совершению террористических актов в городах России. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили российские средства массовой информации, сославшись на данные официального представителя СК Светланы Петренко. «В отношении Анатолия Гриценко расследуется уголовное производство по признакам преступления «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сказала она.
Поводом для такого решения СК стало заявление Гриценко 2 июля относительно диверсий спецслужб Российской Федерации в Украине и убийствах офицера СБУ Александра Хараберюша и руководителя разведки Максима Шаповала.
«Это война. Это показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров, уже не первое. Один из лучших офицеров контрразведки был убит в Мариуполе показательно. И если речь идет о войне, а не игрище для президента, то это значит, что на каждую машину, взлетевшую в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве,», - сказал тогда Гриценко.