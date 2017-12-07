Россия начала поставлять авиатопливо в «Л/ДНР»

В ноябре текущего года российская госкомпания «Промсырьеимпорт» начала поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей авиационный керосин. Как передает replyua.net, об этом пишут журналисты издания Liga.net со ссылкой на сведения предприятия «Российские железные дороги». При этом подчеркивается, что в период с 15 по 28 ноября «Промсырьеимпорт» осуществила поставку железнодорожным транспортом две партии авиационного керосина, общий объем которых составляет примерно 65 000 кг.
Данного объема достаточно на 20 часов полета самолетов марок Airbus A321 и Boeing 737-800, или 5 часов полета самолета Ан-124 Руслан. Более того, по информации РЖД, керосин отгружали на расположенную на территории Луганской области Ровеньковскую нефтебазу, владельцем которой является «замминистра энергетики «ЛНР» Александр Мельничук.
Журналисты также сообщил, что «Промсырьеимпорт» имеет статус монопольного поставщика бензина и дизельного топлива на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В общей сложности в ОРДЛО из России была осуществлена поставка примерно 15,3 тысяч тонн нефтепродуктов (за исключением сжиженного газа) на общую стоимость около 11 млн долларов.