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«Опыт миротворцев»: в России цинично рассказали о своих успехах в Сирии

«Опыт миротворцев»: в России цинично рассказали о своих успехах в Сирии
Расположенные российские военные базы Хмеймим и Тартус и далее останутся на территории этой страны, поскольку у Российской Федерации есть «большой опыт» урегулирования конфликтов подобного вида. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», с соответствующим заявлением выступил Владимир Шаманов, занимающий должность руководителя комитета Госдумы России по вопросам обороны. По его словам, вышеупомянутые базы не только далее будут функционировать, но и на постоянной основе будут усовершенствовать свои качества и возможности, так как Россия планирует сохранять свое присутствие в этом никак не спокойном регионе.

Также Шаманов отметил, что «в настоящее время на территории Сирии наступил период постконфликтного урегулирования со своими сложностями, особенностями, но в России накоплен большой опыт в результате так называемых первой и второй кампаний на Кавказе». Высокопоставленный чиновник утверждает, что у России есть опыт, с которым она готова поделиться со своими коллегами в Сирии и рядом других гарантов мирного урегулирования ситуации в этой стране.

Отметим, что в свое время Россия присвоила себе победу в Сирии, однако американские власти тут же опровергли заявления политиков РФ.
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