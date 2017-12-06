Отстранение РФ от Олимпиады: Путин пошел против воли народа

Сегодня глава российского государства Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской олимпийской сборной от зимних игр, которые состоятся в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, сообщает replyua.net. По словам Путина, РФ не намерена прибегать к бойкоту самого грандиозного спортивного события.
«Без каких-либо сомнений мы не станем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх в случае, если кому-то из них захочется принять участие в личном качестве», – приводит цитату слова Путин телеканал RT. Примечательно, что преимущественная часть российских граждан придерживаются совершенно иной точки зрения и потребовали бойкотировать соревнования.
Как уже сообщалось, МОК принял решение отстранить российскую олимпийскую сборную от грядущих игр в связи с многочисленными допинговыми скандалами. В связи с этим, у спортсменов РФ есть право выступать на Олимпиаде-2018 исключительно под нейтральным флагом. Их команда будет иметь название «спортсмены-олимпийцы России». Более того, вместо гимна РФ на церемониях будет звучать олимпийский гимн.