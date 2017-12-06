Тиллерсон поставил крест на отношениях РФ и НАТО

Отношения между НАТО и Российской Федерацией не представляются возможными до тех пор, пока Кремль не прекратит свою военную агрессию в Украине. Как передает replyua.net, такое заявление было озвучено главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, сообщает «Интерфакс-Украина». «Возвращение к нормальным отношениям НАТО с Россией не представляется возможным, так как Москва не прекращает свою политику по незаконной оккупации Украины», - сообщил Тиллерсон на состоявшейся сегодня пресс-конференции в Брюсселе. При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день «российская агрессия в Украине остается самой большой угрозой для безопасности в Европе».
Глава американской дипломатии также сообщил, что российская сторона не прекращает использование «гибридного оружия», при помощи которого намеревается подорвать европейские учреждения. Это, считает Тиллерсон, также создает существенные препятствия для нормализации отношений с Москвой.
Тем временем сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столгенберг заявил, что Альянс будет возобновлять военные контакты с Российской Федерацией.