Быть, или не быть: Путин принял решение по участию в президентских выборах

Как информирует replyua.net, президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение и заявил, что он будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с ветеранами и тружениками автозавода «ГАЗ». В частности, Путин заявил: «Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации». Как известно, срок полномочий главы государства Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года. Стоит отметить, что в 2018 году действующий президент уже в третий раз примет участие в предвыборной кампании в качестве кандидата на президентский пост. Примечательно, что если Путин одержит победу на предстоящих выборах, то занимать должность президента он будет еще целых шесть лет, с 2018 по 2024-й.
Напомним, ранее издание сообщало, что спикер Путина Дмитрий Песков в среду, 6 декабря предупредил общество, что оно должно быть готовым к тому, что действующий президент заявит о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. Причем Песков говорил, что Путин может объявить об этом в любое время.