Рабинович о ситуации с РФ на зимней Олимпиаде-2018: «Такое бывает, когда страна захвачена ОПГ во главе с международным террористом Путиным»

Так, по словам политического эксперта Славы Рабиновича, такое может произойти со страной только тогда, «когда вся страна захвачена бандитами, организованной преступной группировкой во главе с Путиным, который является международным и военным террористом, должностным и государственным преступником, установившим, совместно со своими подельниками, диктаторский режим фашистского типа. Никем не контролируемый режим. Только сама ОПГ и ее главари контролируют его. Деятельность же этого режима направлена против народа Российской Федерации и других стран. Такой режим, в котором напрочь отсутствует обратная связь, но присутствует строгий отрицательный отбор, чрезвычайно долго оставался ненаказанным».
Он продолжил: «Конечно же, отдельные чистые спортсмены РФ поедут на Олимпийские игры в 2018 году. Думаю, все бы здесь было именно с ними не так ужасно, если бы не аллюзии на гибридную войну, которую проводит Россия на Донбассе, которую устроил Путин и его ОПГ. Они поедут, однако без флага РФ на форме и гимна России («шахтеры», «отпускники», «ихтамнеты», «трактористы») на Донбассе, которые возвращаются с востока Украины по частям, в разных пакетах, если только не были ранее сожжены в мобильных крематориях».