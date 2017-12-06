Песков рассказал, будет ли Путин баллотироваться в президенты РФ?

Как информирует replyua.net, в Кремле заявили, что Владимир Путин в любой момент может объявить об участии в президентских выборах в России. В частности, Песков сказал: «Президент в любое время может сделать это, поэтому необходимо быть каждый день готовым». Но в это же время кремлевский спикер подчеркнул, что он не знает наверняка, когда действующий лидер России намерен сделать это. Песков подытожил: «Я точно не знаю, но у нас ходят слухи как раз на счет каждого дня».
Насколько известно, ранее в Сети была обнародована информация, что Владимир Путин может заявить о своем участии в выборах президента Российской Федерации во второй декаде декабря месяца. Также несколькими днями ранее сообщалось, что чиновники России в начале декабря обсуждали то, что Кремль поставил перед властью на местах задачу, которая состоит в проведении выборов президента России в 2018 году «без нарушений и скандалов». Также отмечалось, что нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не будет составлять конкуренции Путину на выборах.