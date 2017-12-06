Придется что-то отдавать: Найман рассказал, как из-за Путина Россия оказалась в цугцванге

В интервью журналистам «Крым.Реалии» финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман заявил, что сейчас из-за политического курса Владимира Путина Российская Федерация оказалась в цугцванге, передает replyua.net. Эксперт утверждает, что России при любом раскладе сил придется чем-то жертвовать.
«Я думаю, что им придется вступить в переговоры с Западом для минимизации потерь. Уже сегодня они хотят оставить Крым и отдать Донбасс, хотя так, чтобы сохранить влияние на Украину. В целом, Россия возомнила себя центром геополитики, вокруг которого все вращается. Но в действительности существует два центра геополитики – Соединенные Штаты и Китай. Что касается России, то она находится на их орбите. Кремль поругался с Белым домом и пытается заигрывать с Поднебесной, но именно Китай - ее геополитический противник, а вовсе не США», - отметил аналитик. Найман также предупредил о приближении новой волны мирового экономического кризиса.
«Все дело в том, что экономика циклична. Более того, во всем мире существует множество точек напряжения, нерешенных проблем. Посмотрите, что происходит в солнечной энергетике: солнечные панели стают дешевле, саудовские принцы намерены выставлять их в своих пустынях и менять модель экономики», - подытожил Найман.