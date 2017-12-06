Горбачев гневно отреагировал на решение МОК об отстранении России

Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, прокомментировал решение МОК об отстранении России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Горбачев считает неприемлемым подобное решение, и называет его абсолютно «неспортивным». «Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Это просто нехорошо, и все. Это спорт, черт возьми!», - заявил экс-президент. По словам Горбачева, он с самого начала выступал за справедливость и надеялся на позитивное решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов. Напомним, что вчера МОК вынес самое жесткое и беспрецедентное решение за всю историю Олимпийских игр.
На Олимпиаду смогут отправиться только «чистые» российские спортсмены, которые не были заподозрены в употреблении допинга. Они смогут выступить под нейтральным флагом — МОК в релизе отдельно отмечает, что россияне могут быть официально представлены как «олимпийские спортсмены из России».