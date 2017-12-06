Генерал озвучил новую проблему Кремля

Одной из причин экономических санкций против России стало то, что РФ не выполнила своих обязательств перед Украиной, которые обозначены в Будапештском меморандуме.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение прозвучало от Анатолия Лопаты, генерала-полковника в отставке. «Для нас очень выгоден Будапештский меморандум – даже если он был только декларацией. Он не выполняется, но это только на первый взгляд. Посмотрите, как страдает Россия сегодня от экономических санкций. Вы думаете, эти экономические санкции родились на пустом месте? Нет. Свою роль сыграло и то, что Россия подписала Будапештский меморандум», - отметил военный.
По его словам, Соединенные Штаты, принимая решение об антироссийских санкциях, ориентировались на то, что РФ не выполнила Будапештский меморандум, и самая большая удача для Украины сейчас заключается в том, что весь мир встал на нашу защиту, и именно США защищают интересы нашей страны. По мнению Лопаты, от Вашингтона зависит судьба переговоров по ситуации на Донбассе, кроме того, уверенность Украины должна базироваться и на том, что не только США, но и другие государства не заинтересованы в усилении РФ.