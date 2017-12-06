Захарова: «Все пошло не по сценарию. Российского спорта уже не должно было быть»

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала на своей странице в Фейсбуке отстранение России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает replyua.net. По словам Захаровой, России приходилось «многое терпеть от ее «партнеров», однако те «никак не могли завалить россиян – ни санкциями, ни развалом СССР, не мировой войной».
«Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды. Всё пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду», - пишет представитель МИД.
По ее словам, российский спорт стал одной из национальных идей, которую удалось воплотить во множество стадионов, спортивных секций и школ, но России все время пытаются разъяснить, что у нее несуразность во всем – в истории, культуре, образе жизни, а теперь – и в спорте. «Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», - добавила Захарова.