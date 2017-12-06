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Кадыров запретит чеченским спортсменам участвовать в ОИ-2018

Кадыров запретит чеченским спортсменам участвовать в ОИ-2018
Спортсмены, которые имеют прописку на территории Чечни, не поедут в Пхенчхан в нейтральном статусе и не будут участвовать в ОИ-2018. Как информирует replyua.net, об этом Рамзан Кадыров, глава Чечни, написал в своем Телеграм-канале.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!», - подчеркнул чеченский лидер. В итоге ни один из спортсменов Чечни не будет участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что накануне вечером Международный олимпийский комитет принял беспрецедентное решение по России. Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, более того, МОК ввел множество санкций в отношении РФ. Президент России Владимир Путин пока никак не отреагировал на эту новость.
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