В МОК решили судьбу сборной России на Олимпийских играх-2018

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Спортсмены олимпийской сборной России получили возможность выступить на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, но только под нейтральным флагом. На сайте Международного Олимпийского комитета говорится, что не фигурировавшие в допинговом скандале российские спортсмены могут быть допущены до Игр и выступить под нейтральным флагом, о чем пишет replyua.net.Также известно, что те спортсмены сборной России, которых уличили в приеме допинга, отстранены от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, ранее издание уже сообщало, что источники в МОК проинформировали, что сборная Российской Федерации все же будет допущена к участию в Олимпиаде-2018, но только в нейтральном статусе. Отмечалось, что российским спортсменам предложат выступить не под флагом РФ и без российского гимна, а под нейтральным знаменем. Помимо того, как известно, на форме россиян и атрибутике сборной не должно быть обозначений «Россия».Сообщим, что нейтральный флаг, или как его называют в народе – белый флаг, - это флаг Олимпийских игр с пятью кольцами. Спортсмены России уже выступали в 1992 году на зимней Олимпиаде в Альбервиле и летом в Барселоне под нейтральным флагом.